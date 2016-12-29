Новости Твери и области, события, политика, происшествия, экономика тверского региона

Наверное, нет такого человека, который не смотрел фильм «Побег из Шоушенка», снятого по роману Стивена Кинга. Так вот, в фильме прозвучала фраза, которая как никакая другая актуальна для нижеследующего текста: «В тюрьме человек может делать всё, что угодно. Лишь бы его мозг был занят». И ведь не поспоришь. Серые и однотипные будни заключенных редко бывают скрашены чем-то интересным, у нас все-таки не норвежские тюрьмы. Но, тем не менее, фантазии осужденных дают волю, регулярно устраивая конкурсы на различные темы по изготовлению фигур из снега и льда.