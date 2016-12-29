Новости Твери

Новости Твери и области, события, политика, происшествия, экономика тверского региона
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Итоги-2016: в ожидании чуда

Итоги-2016: в ожидании чуда

29.12.16 | Край справедливости

О чем писали журналисты «ВТ» и «КС» в уходящем году.

Четыре часа с президентом

Четыре часа с президентом

29.12.16 | Край справедливости

Что происходило за кулисами пресс-конференции Владимира Путина.

Взрыв газа: праздник в траурных тонах

Взрыв газа: праздник в траурных тонах

29.12.16 | Край справедливости

В конце 1958 года в городе Калинине погибло тридцать четыре человека.

Беда, когда бетон начнет мешать ларечник!

Беда, когда бетон начнет мешать ларечник!

29.12.16 | Край справедливости

Легендарный тверской завод пал жертвой мошенничества.

Алексей Чепа: «Современные международные отношения не терпят дилетантов»

Алексей Чепа: «Современные международные отношения не терпят дилетантов»

28.12.16 | Край справедливости

Интервью с депутатом Государственной Думы, руководителем Тверского регионального отделения «Справедливой России» Алексеем Чепой.

Почем «кирзуха» для вашего мальчика?

Почем «кирзуха» для вашего мальчика?

28.12.16 | Край справедливости

Тверской рынок школьного питания превращен в коррупционную кормушку.

Павел Ахлёстышев: консервативный слуга государев

Павел Ахлёстышев: консервативный слуга государев

23.12.16 | Край справедливости

Наше издание продолжает серию публикаций о тверских политических деятелях.

Старейшая баня Твери уничтожается. Ради чего?

Старейшая баня Твери уничтожается. Ради чего?

22.12.16 | Край справедливости

Два шага в сторону от центральной улицы Твери – Советской, и будто сел в машину времени и перенесся на 75 лет назад.

Караул, на пороге чиновники!

Караул, на пороге чиновники!

21.12.16 | Край справедливости

История одной управляющей компании.

Здравствуйте, я – царь!

Здравствуйте, я – царь!

21.12.16 | Край справедливости

Сказ о том, как Глава Торжка Рубайло сам себя почти переизбрал.

Золото мусора

Золото мусора

20.12.16 | Край справедливости

Почему Тверская область поросла помойками?

Тверская область: проблемы – под каждым кустом

Тверская область: проблемы – под каждым кустом

20.12.16 | Край справедливости

С чем боролась в уходящем году наша редакция.

Калинин наш!

Калинин наш!

16.12.16 | Край справедливости

В день 75-летия освобождения областного центра мы решили вновь опубликовать подборку редких архивных фото.

Конец прекрасного плана

Конец прекрасного плана

09.12.16 | Край справедливости

Из ресторана «Селигер» – в тюремную камеру.

Грозный-1995: хроника одного дня

Грозный-1995: хроника одного дня

08.12.16 | Край справедливости

Ветеранам Тверского отряда милиции особого назначения, офицерам и рядовым, прошедшим первую чеченскую, посвящается.

Павел Слепцов: жертва революционного террора

Павел Слепцов: жертва революционного террора

08.12.16 | Край справедливости

Мы продолжаем рассказывать о тверских политических деятелях прошлого.

Новости Твери

Игорь Руденя провел совещание с главами муниципальных образований

Игорь Руденя провел совещание с главами муниципальных образований

29.12.16
Тверские школьники посетили главную елку страны

Тверские школьники посетили главную елку страны

29.12.16
Отопление в домах Центрального и Заволжского района восстановили менее чем за сутки

Отопление в домах Центрального и Заволжского района восстановили менее чем за сутки

29.12.16
В Торжке задержали воровку

В Торжке задержали воровку

29.12.16
В Тверской области фура насмерть сбила 6-летнего ребенка

В Тверской области фура насмерть сбила 6-летнего ребенка

29.12.16
В Вышневолоцком районе женщину насмерть сбили сразу 2 большегруза

В Вышневолоцком районе женщину насмерть сбили сразу 2 большегруза

29.12.16
На трассе под Тверью пьяный водитель устроил тройное ДТП

На трассе под Тверью пьяный водитель устроил тройное ДТП

29.12.16
В Твери мужчину осудили на 13 лет за двойное убийство

В Твери мужчину осудили на 13 лет за двойное убийство

28.12.16
В Радужном открыли офис врача общей практики

В Радужном открыли офис врача общей практики

28.12.16
В ряде домов Центрального и Заволжского района отключат отопление

В ряде домов Центрального и Заволжского района отключат отопление

28.12.16
Опубликовано расписание работы общественного транспорта Твери

Опубликовано расписание работы общественного транспорта Твери

28.12.16
В Торжке на мужчину, повторно севшего за руль пьяным, возбудили уголовное дело

В Торжке на мужчину, повторно севшего за руль пьяным, возбудили уголовное дело

28.12.16
Доходы Тверской области в 2017 году увеличатся почти на 1,4 млрд. рублей

Доходы Тверской области в 2017 году увеличатся почти на 1,4 млрд. рублей

27.12.16
Поздравление губернатора Игоря Рудени с Новым годом

Поздравление губернатора Игоря Рудени с Новым годом

27.12.16
Игорь Руденя примет участие в заседании Госсовета

Игорь Руденя примет участие в заседании Госсовета

27.12.16
В Нелидове один сосед чуть не убил другого

В Нелидове один сосед чуть не убил другого

27.12.16
В Твери столкнулись легковушки

В Твери столкнулись легковушки

27.12.16
В Торжокском районе автоледи «догнала» трактор

В Торжокском районе автоледи «догнала» трактор

27.12.16
В новогодние каникулы тверитян ждет насыщенная культурная программа

В новогодние каникулы тверитян ждет насыщенная культурная программа

27.12.16
Строительство транспортной развязки под Тверью завершено

Строительство транспортной развязки под Тверью завершено

26.12.16
Игорь Руденя принял участие в конференции ТРО партии «Единая Россия»

Игорь Руденя принял участие в конференции ТРО партии «Единая Россия»

26.12.16
В Калининском районе загорелась фура

В Калининском районе загорелась фура

26.12.16
Игорь Руденя провел встречу с представителями гражданского общества региона

Игорь Руденя провел встречу с представителями гражданского общества региона

26.12.16
Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с крушением ТУ-154

Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с крушением ТУ-154

26.12.16
В Рамешках мужчина пытался убить своего собутыльника

В Рамешках мужчина пытался убить своего собутыльника

26.12.16
В центре Твери столкнулись 3 автомобиля

В центре Твери столкнулись 3 автомобиля

26.12.16
В Твери столкнулись легковушки, пострадал пешеход

В Твери столкнулись легковушки, пострадал пешеход

26.12.16

maxrepost zakonodatelnyi

«Новогодний репост»: встречаем 2017!

Круглый стол

Кинопремьеры с «ВТ»
Кинопремьеры с «ВТ»
Круглый стол

Что посмотреть в кинотеатрах Тверской области.

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Автор: Край справедливости Дата публикации: 29.12.16
В Твери погода отложила массовые катания на коньках
В Твери погода отложила массовые катания на коньках
Круглый стол

«У природы нет плохой погоды, каждая погода – благодать». С этим выражением не согласится ни один любитель катания на коньках на открытом воздухе.

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Автор: Дмитрий Морозов Дата публикации: 28.12.16
Семейная пара из Твери организовала необычный бизнес
Семейная пара из Твери организовала необычный бизнес
Круглый стол

Думаю, многие хотели заняться каким-либо семейным бизнесом, дабы не зависеть ни от каких обстоятельств. Но при выборе своей ниши, как правило, понимаешь, что свободных почти и не осталось. Тут либо придумывать что-то новое, либо вспоминать хорошо забытое старое.

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Автор: Анатолий Лесников Дата публикации: 28.12.16
Шестиметровый крокодил и прочие результаты фантазии заключенных
Шестиметровый крокодил и прочие результаты фантазии заключенных
Круглый стол

Наверное, нет такого человека, который не смотрел фильм «Побег из Шоушенка», снятого по роману Стивена Кинга. Так вот, в фильме прозвучала фраза, которая как никакая другая актуальна для нижеследующего текста: «В тюрьме человек может делать всё, что угодно. Лишь бы его мозг был занят». И ведь не поспоришь. Серые и однотипные будни заключенных редко бывают скрашены чем-то интересным, у нас все-таки не норвежские тюрьмы. Но, тем не менее, фантазии осужденных дают волю, регулярно устраивая конкурсы на различные темы по изготовлению фигур из снега и льда.

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Автор: Сергей Петрович Улыбакин Дата публикации: 28.12.16
В Твери подорожает проезд на маршрутках
В Твери подорожает проезд на маршрутках
Круглый стол

Коллеги из «Афанасий Бизнес» опубликовали сегодня новость о том, что с 1 января стоимость проезда в тверских маршрутках повысится. К сожалению, я не видел лично этих объявлений, поэтому приходится ссылаться на сторонние источники.

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Автор: Сергей Петрович Улыбакин Дата публикации: 27.12.16
В Максатихе снова неспокойно
В Максатихе снова неспокойно
Круглый стол

Мы продолжаем следить за ситуацией, которая происходит в Максатихе. А ситуация, видимо, уже накалена до предела, поскольку на днях группа «Собрание депутатов Максатихинского района» «ВКонтакте» опубликовала письмо на имя нашего губернатора Игоря Рудени.

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Автор: Анатолий Лесников Дата публикации: 26.12.16

Николай Аввакумов: «Моя главная цель – сохранение стабильности в районе»

Торопецкий район – территория, которую в коридорах власти часто называют эталонной и приводят в пример другим муниципальным образованиям Тверской области. Здесь регулярно ремонтируются дороги, нет проблем с отопительными сезонами, повсюду клумбы и газоны, работает ряд крупных предприятий и развивается туризм. …

Михаил Тузов: «Я готов отвечать на любую критику, но не на вранье!»

К Осташковскому району у редакции «КС» особое отношение. Мы участвовали во всех выборах, проходивших на территории данного муниципального образования, написали десятки статей о проблемах района и годами боролись за мир и стабильность в местной политике.

Сергей Петров: «Весной пора сажать не только картошку, но и проворовавшихся чиновников»

Конкурс на замещение вакантной должности сити-менеджера Твери вступил в первую стадию: идет подача документов. Вот только наплыва претендентов что-то не наблюдается, и процесс грозит стать унылым и неинтересным. Но все может измениться через несколько дней, ведь за тверской городской трон …

Ольга Михайлова: «Жарковский район спасет командная работа, а не интриги и споры»

На прошлой неделе в нашей газете была опубликована статья о конфликте, разразившемся в двуглавой власти Жарковского района. В той публикации досталось всем – чиновникам, бывшим и действующим, депутатам, коммерсантам… А на следующий день в редакции раздался звонок: это была глава …

Андрей Шевелев: «Ключ к успеху – не абстрактные идеи, а конкретные дела»

Накануне Нового года в зале областной библиотеки имени Горького собралось более ста журналистов – представителей районных и областных средств массовой информации. Здесь проходила традиционная итоговая пресс-конференция губернатора Тверской области: Андрей Шевелев отвечал на вопросы «акул пера». Глава региона рассказал об …

Александр Меньщиков: «Нам есть что предложить потенциальным инвесторам»

Декабрь – особый месяц для тверской экономики. Подводятся итоги уходящего года, а январь регион должен встретить с новым бюджетом. Нетрудно догадаться: сейчас в правительстве Тверской области и в региональных структурах, занимающихся проблемами экономики и финансов, кипит напряженная работа. О некоторых …

Олег Дубов: «Глава района не должен бояться ответственности»

Олег Дубов – человек с уникальной политической биографией. В лихие девяностые, во времена Владимира Платова, бывший журналист стал главой далекого Оленинского района. В то время ему было двадцать восемь лет, и эксперты сыпали прогнозами: молодой глава не справится с «букетом» …

Николай Локтев: «Мой путь – от фельетона к аналитике»

Месяц назад завершились выборы депутатов Тверской городской думы. Среди народных избранников много новых лиц, людей, совершивших первый поход во власть. Приятно, что в депутатском корпусе есть представители и нашего журналистского цеха. Это главный редактор газеты «Местное время» Дмитрий Фадеев и …

Светлана Вержбицкая: «Инвалидам нужна не жалость, а нормальные условия для жизни»

О проблемах и путях интеграции в современном обществе людей с ограниченными возможностями, о  примерах реальной помощи инвалидам со стороны региональной  власти, о деталях   перспективного  и  востребованного  проекта «Доступная среда» мы беседуем сегодня с заместителем председателя правительства  Тверской области Светланой Вержбицкой.

Вячеслав Григорьев: «Справедливая Россия и КПРФ сегодня – это просто хорошо продаваемый товар»

Вячеслав Григорьев – человек, который не понаслышке знает о том, что происходит за партийными вывесками. Он был одним из основателей регионального отделения партии «Родины», а чуть позже, после создания на обломках «Родины» партии «Справедливая Россия», возглавил тверское региональное отделение нового …