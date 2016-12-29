Новости Твери и области, события, политика, происшествия, экономика тверского региона

Что посмотреть в кинотеатрах Тверской области.
О чем писали журналисты «ВТ» и «КС» в уходящем году.
Что происходило за кулисами пресс-конференции Владимира Путина.
В конце 1958 года в городе Калинине погибло тридцать четыре человека.
«Новогодний репост»: встречаем 2017!
Что посмотреть в кинотеатрах Тверской области.
«У природы нет плохой погоды, каждая погода – благодать». С этим выражением не согласится ни один любитель катания на коньках на открытом воздухе.
Думаю, многие хотели заняться каким-либо семейным бизнесом, дабы не зависеть ни от каких обстоятельств. Но при выборе своей ниши, как правило, понимаешь, что свободных почти и не осталось. Тут либо придумывать что-то новое, либо вспоминать хорошо забытое старое.
Наверное, нет такого человека, который не смотрел фильм «Побег из Шоушенка», снятого по роману Стивена Кинга. Так вот, в фильме прозвучала фраза, которая как никакая другая актуальна для нижеследующего текста: «В тюрьме человек может делать всё, что угодно. Лишь бы его мозг был занят». И ведь не поспоришь. Серые и однотипные будни заключенных редко бывают скрашены чем-то интересным, у нас все-таки не норвежские тюрьмы. Но, тем не менее, фантазии осужденных дают волю, регулярно устраивая конкурсы на различные темы по изготовлению фигур из снега и льда.
Коллеги из «Афанасий Бизнес» опубликовали сегодня новость о том, что с 1 января стоимость проезда в тверских маршрутках повысится. К сожалению, я не видел лично этих объявлений, поэтому приходится ссылаться на сторонние источники.
Мы продолжаем следить за ситуацией, которая происходит в Максатихе. А ситуация, видимо, уже накалена до предела, поскольку на днях группа «Собрание депутатов Максатихинского района» «ВКонтакте» опубликовала письмо на имя нашего губернатора Игоря Рудени.
Николай Аввакумов: «Моя главная цель – сохранение стабильности в районе»
Торопецкий район – территория, которую в коридорах власти часто называют эталонной и приводят в пример другим муниципальным образованиям Тверской области. Здесь регулярно ремонтируются дороги, нет проблем с отопительными сезонами, повсюду клумбы и газоны, работает ряд крупных предприятий и развивается туризм. …
Михаил Тузов: «Я готов отвечать на любую критику, но не на вранье!»
К Осташковскому району у редакции «КС» особое отношение. Мы участвовали во всех выборах, проходивших на территории данного муниципального образования, написали десятки статей о проблемах района и годами боролись за мир и стабильность в местной политике.
Сергей Петров: «Весной пора сажать не только картошку, но и проворовавшихся чиновников»
Конкурс на замещение вакантной должности сити-менеджера Твери вступил в первую стадию: идет подача документов. Вот только наплыва претендентов что-то не наблюдается, и процесс грозит стать унылым и неинтересным. Но все может измениться через несколько дней, ведь за тверской городской трон …
Ольга Михайлова: «Жарковский район спасет командная работа, а не интриги и споры»
На прошлой неделе в нашей газете была опубликована статья о конфликте, разразившемся в двуглавой власти Жарковского района. В той публикации досталось всем – чиновникам, бывшим и действующим, депутатам, коммерсантам… А на следующий день в редакции раздался звонок: это была глава …
Андрей Шевелев: «Ключ к успеху – не абстрактные идеи, а конкретные дела»
Накануне Нового года в зале областной библиотеки имени Горького собралось более ста журналистов – представителей районных и областных средств массовой информации. Здесь проходила традиционная итоговая пресс-конференция губернатора Тверской области: Андрей Шевелев отвечал на вопросы «акул пера». Глава региона рассказал об …
Александр Меньщиков: «Нам есть что предложить потенциальным инвесторам»
Декабрь – особый месяц для тверской экономики. Подводятся итоги уходящего года, а январь регион должен встретить с новым бюджетом. Нетрудно догадаться: сейчас в правительстве Тверской области и в региональных структурах, занимающихся проблемами экономики и финансов, кипит напряженная работа. О некоторых …
Олег Дубов: «Глава района не должен бояться ответственности»
Олег Дубов – человек с уникальной политической биографией. В лихие девяностые, во времена Владимира Платова, бывший журналист стал главой далекого Оленинского района. В то время ему было двадцать восемь лет, и эксперты сыпали прогнозами: молодой глава не справится с «букетом» …
Николай Локтев: «Мой путь – от фельетона к аналитике»
Месяц назад завершились выборы депутатов Тверской городской думы. Среди народных избранников много новых лиц, людей, совершивших первый поход во власть. Приятно, что в депутатском корпусе есть представители и нашего журналистского цеха. Это главный редактор газеты «Местное время» Дмитрий Фадеев и …
Светлана Вержбицкая: «Инвалидам нужна не жалость, а нормальные условия для жизни»
О проблемах и путях интеграции в современном обществе людей с ограниченными возможностями, о примерах реальной помощи инвалидам со стороны региональной власти, о деталях перспективного и востребованного проекта «Доступная среда» мы беседуем сегодня с заместителем председателя правительства Тверской области Светланой Вержбицкой.
Вячеслав Григорьев: «Справедливая Россия и КПРФ сегодня – это просто хорошо продаваемый товар»
Вячеслав Григорьев – человек, который не понаслышке знает о том, что происходит за партийными вывесками. Он был одним из основателей регионального отделения партии «Родины», а чуть позже, после создания на обломках «Родины» партии «Справедливая Россия», возглавил тверское региональное отделение нового …